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Milli yıldızdan kardeşine tebrik

28 elit takımın katıldığı Körfez Belediyesi U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Hisareynspor’da başarılı futbolculardan Yunus Emre İnce’ye ablası ve babası destek verdi.

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28 elit takımın katıldığı Körfez Belediyesi U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Hisareynspor’da başarılı futbolculardan Yunus Emre İnce’ye ablası ve babası destek verdi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızı Seda Nur İnce ve babası Ahmet İnce, elde edilen şampiyonluktan ötürü hem Yunus Emre’yi hem de Hisareyn Kulübü’nü kutladılar.

Bugün 14:30 TSİ - Spor

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