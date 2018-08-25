28 elit takımın katıldığı Körfez Belediyesi U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Hisareynspor’da başarılı futbolculardan Yunus Emre İnce’ye ablası ve babası destek verdi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızı Seda Nur İnce ve babası Ahmet İnce, elde edilen şampiyonluktan ötürü hem Yunus Emre’yi hem de Hisareyn Kulübü’nü kutladılar.
Bugün 14:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Milli yıldızdan kardeşine tebrik
28 elit takımın katıldığı Körfez Belediyesi U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Hisareynspor’da başarılı futbolculardan Yunus Emre İnce’ye ablası ve babası destek verdi.
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Bugün 14:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz