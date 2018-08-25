Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından ArifiyeDoğanspor kısa bir süre önce orta saha oyuncusu Emre Önen’i renklerine bağlamıştı. Komşu ilimizden 3 önemli futbolcu ile daha söz kesti. Geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor’un başarısı için ter döken orta saha oyuncuları Kubilay ve Fatih Dizman ile sağ kanat oyuncusu Eray Deniz de ArifiyeDoğanspor ile anlaştı.
Bugün 14:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Arifiye’de transfer şov devam ediyor
Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından ArifiyeDoğanspor kısa bir süre önce orta saha oyuncusu Emre Önen’i renklerine bağlamıştı. Komşu ilimizden 3 önemli futbolcu ile daha söz kesti.
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Bugün 14:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz