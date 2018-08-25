Arifiye’de transfer şov devam ediyor

Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından ArifiyeDoğanspor kısa bir süre önce orta saha oyuncusu Emre Önen’i renklerine bağlamıştı. Komşu ilimizden 3 önemli futbolcu ile daha söz kesti. Geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor’un başarısı için ter döken orta saha oyuncuları Kubilay ve Fatih Dizman ile sağ kanat oyuncusu Eray Deniz de ArifiyeDoğanspor ile anlaştı.