Derbent Balaban’da faaliyet gösteren Değirmenkapı Market sahibi Orhan Özdemir, Derbentspor Kulübü’ne buz seti hediye etti. Hediyeyi Kulüp Müdürü Fatih Engin teslim aldı. Engin, Özdemir’e katkısından ötürü teşekkür etti.
Bugün 14:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Orhan Özdemir’den destek
Derbent Balaban’da faaliyet gösteren Değirmenkapı Market sahibi Orhan Özdemir, Derbentspor Kulübü’ne buz seti hediye etti.
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Bugün 14:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz