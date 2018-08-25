Memura 3’lü zam geliyor

Memurlara temmuz ayından sonra ocak ayında da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri memurlara ocak döneminde yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılabileceğini ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.
GELİRLER YÜKSELECEK
Toplu sözleşmeye göre; memurlara ocak ayında yüzde 4 zam yansıtılacak. Ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Aile yardımı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi, memurlara enflasyon farkı çıkabileceğini ortaya koyuyor.
ENFLASYON YANSITILACAK
Anketteki tahminlere göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin tutarsa, memurlara yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurlara ocak döneminde yüzde 4 zam ve yüzde 3.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek.
ÖDEMELER ARTACAK
Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 269,73 liraya ulaşacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 63,20 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 31,60 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 396,13 liraya yükselecek.
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Yorumlar
(1 )
Aydın Yıldız - Bu ne şimdi müjde mi haber mi
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