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Bugün 15:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:10 TSİ )

Memura 3’lü zam geliyor

Milyonlarca memura ocak ayında yüzde 4 zam+yüzde 3.17 enflasyon farkı görünürken, bir artış da aile yardımında olacak. 2 çocuklu memurun aile yardımı 396 liraya çıkacak.

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Memurlara temmuz ayından sonra ocak ayında da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri memurlara ocak döneminde yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılabileceğini ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.

GELİRLER YÜKSELECEK

Toplu sözleşmeye göre; memurlara ocak ayında yüzde 4 zam yansıtılacak. Ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Aile yardımı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi, memurlara enflasyon farkı çıkabileceğini ortaya koyuyor.

ENFLASYON YANSITILACAK

Anketteki tahminlere göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin tutarsa, memurlara yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurlara ocak döneminde yüzde 4 zam ve yüzde 3.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek.

ÖDEMELER ARTACAK

Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 269,73 liraya ulaşacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 63,20 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 31,60 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 396,13 liraya yükselecek.

Bugün 15:03 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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Aydın Yıldız - Bu ne şimdi müjde mi haber mi

Yanıtla . 1Beğen 25 Ağustos 15:09

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