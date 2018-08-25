Türk gemiler dünyaya açıldı

Kara yollarındaki araçların karbondioksit ve kükürt salınımından daha fazla kirliliğe sebep olan gemilerde son yıllarda farkındalık yaşanıyor. Dünya ticaretinin önemli araçlarından gemilerde de otomobillerde olduğu gibi hibrit veya elektrikli motorlar kullanılmaya başladı. Son 10 yıldır başta Norveç ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde elektrikli gemiler daha sık kullanılıyor.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Bir konteynır gemisi açık denizde tam hız yol alırken günlük 450 kilogram karbondioksiti gökyüzüne salarken, aynı değeri kara yollarında 12 binden fazla araç ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla dünyada ülkeler elektrikli gemi imal edebilmeyi artık çok stratejik bir dönüşüm olarak görüyor.

TAMAMEN TÜRK SERMAYESİ

Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan yaptığı açıklamada, yüzde 100 Türk sermayesi olan şirket hisselerinin yüzde 30'una çalışanlarının sahip olduğunu belirterek, kalan yüzde 70 hissenin ise önemli bir Türk girişim sermaye fonuna ait olduğunu söyledi. Elkon'un denizcilik ve gemi inşa sektöründe güçlü Ar-Ge ve teknoloji geliştirme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Buldurgan, Norveç’te Elkonor isimli şirketlerinin yanı sıra İspanya, Romanya, Çin’de iş ortaklıkları bulunduğunu aktardı.