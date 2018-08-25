ASELSAN'dan müthiş hamle!

ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi. Şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme kabiliyeti ile METsis'in elektroşok cihazları konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor.