ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi. Şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme kabiliyeti ile METsis'in elektroşok cihazları konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor.
Bugün 15:06 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
ASELSAN'dan müthiş hamle!
ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi.
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Bugün 15:06 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz