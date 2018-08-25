Türkiye'den dev ekonomi hamlesi!

Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmak istediklerini ve yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusunu sahiplendiklerini dile getiren Bakan Varank, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“FARKINDALIK ARTACAK”
“Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız. Verinin toplanması, işlenmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması önümüzdeki dönemde ülkeleri küresel arenada bir adım öne çıkaracaktır. Türkiye olarak biz bunun gerisinde kalamayız, kaybedecek zamanımız yok, bu bilincin hem kamuda hem de özel sektörde güçlenerek hızlı adımlarla hayata geçirilmesi önem taşıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz