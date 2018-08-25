Yeni emlakçılar belgelerini aldı

İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen emlak danışmanlığı kursu tamamlandı. Katılan kursiyerlerin 32 gün boyunca toplamda 120 saat eğitim aldıkları kursu başarı ile tamamlayanlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Kursiyerler, program sırasında eğitimlerini merkez öğretmenlerinden İsmail Candan ile Hayrettin Erdem aldılar.
EĞİTİMCİDEN TAVSİYE
Hoşgör Pastanesi Yahya Kaptan Şubesi’nde gerçekleşen sertifika törenine kurum idarecileri ve eğitimciler ise programa katılan kursiyerler katıldı. Törende konuşan kurs eğitimcilerinden İsmail Candan, “Çok uyumlu ve güzel bir grup ile birlikte çalıştım. Hepinizin meslek hayatından başarılı olmanızı diliyorum. Sizlere tavsiyem; burada kazandığınız dostlukları sürdürün. Birbirinize faydalı olun. Emlak danışmanlığının çıtasını yükseklere çıkartın” dedi.
EMLAKÇILARA UYARI!
Bu arada yeni çıkacak yasa ile taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik taslağı kapsamında emlakçı komisyonuna bir sınırlama getirileceği açıklandı. Verilen kursta da belgeyi alamayanların, daha önce emlakçılık yapmadıkları ve sektörle ilgili bir okuldan mezun olmamaları durumunda iş yeri açamayacakları ifade edildi.
YENİLİKLER UYGULAMADA
Yeni emlakçı yasası ile 4 yıllık üniversite mezunu emlakçıların da mesleki yeterlilik sınavına girmeleri gerekiyor. Sınavda başarılı olanlar, 1 yıl boyunca staj yapacak. Mevcut emlakçılardan da vergi ve oda kaydı ile esnaf sicili faal olan ve ilgili odanın vermiş olduğu sertifikası olan kişiler, mesleki yeterlilik belgesi alabilecek. Sektör temsilcileri, taşınmaz mallar ile ilgili satım ya da kiralamaya yönelik ilanve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri haricinde kalan iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına yer vermek zorunda kalacak.
SERTİFİKA ALAN KURSİYERLER
Vedat GÜNTER
Şükran AKGÜN
Fatih AYDOĞAN
Recep ÇOBAN
Ali GÜNERHAN
Semra BAYRAM
Gülsüm KÖSE
Kutluhan SEVİM
Mehmet Salih YAŞAR
Davut YILANCI
Metin KALA
Yasemin DEĞİRMENCİ
Havva ALTAŞ
İlksen ÖZDEMİR
Selçuk ÇELEBİ
Behlül METİN
Hasan SARIÇİCEK
İlker ÖZTÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz