İzmit eski esnaflarından Köfteci Behçet Karan ve emekli Deniz Albayı Şevki Karan’ın kız kardeşleri Belma Solmaz (85) vefat etti. Petrol Ofisi Madeni Yağlar Şefliğinden emekli olan Solmaz evli ve iki çocuk annesiydi. Merhumenin cenazesi yarın (Pazar) öğle namazını müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 16:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Köfteci Behçet'in acı günü!
İzmit eski esnaflarından Köfteci Behçet Karan'ın kız kardeşi Belma Solmaz vefat etti.
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Bugün 16:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz