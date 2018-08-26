Tatilcilerin Kurban Bayramı sonrası dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Körfez ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk yaşandığı görüldü. İzmit Bekirdere rampasında ise yoğun ama akıcı bir trafik olduğu gözlendi. Karayollarındaki trafik yoğunluğunun Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:06 TSİ )
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin Kurban Bayramı sonrası dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti.
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Bugün 09:35 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz