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Bugün 10:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Dikkat! Borçtan kurtulmak için yarın son gün...

Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borçlarınız varsa, kolayca kurtulmak için son gün bu pazartesi. Faizler siliniyor, peşin ödemede indirim yüzde 90’ı buluyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bakanlığın bundan sonraki süreçte yeni bir yapılandırma öngörmediği belirtilerek, "Mükellefler için bu yapılandırmanın son fırsat olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verilmişti. Yapılandırma kanunundan yararlanmak  isteyenlerin yarın gün sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların  yapılandırılmasında başvuru süresi sona eriyor. Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği  yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden,  www.gib.gov.tr ile e-devlet(www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta  bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru  imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, yarın gün sonuna kadar başvuru  yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül  ayında gerçekleştirilecek.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların  haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler,  devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi  Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi  halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına  bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si  tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar  başvuru aranmadan silinecek.

Peşin ödeme avantajı

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler  neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan  yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı  cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde  geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde,  hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25  indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme  seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci  taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen  mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para  cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin  veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda  katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler  halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen  ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Kredi kartıyla ödeme

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi  de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet  vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem  tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde  ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi  halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Bugün 10:03 TSİ - Ekonomi

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