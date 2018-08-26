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Bugün 10:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:51 TSİ )

Kahyaoğlu'nun acı günü

İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu'nun yengesi Firdevs Kahyaoğlu vefa etti.

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İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu'nun yengesi Firdevs Kahyaoğlu vefat etti. Mustafa Kahyaoğlu'nun eşi olan ve Nesrin, Sedat, Mithat ve Nihat isminde dört çocuğu olan Firdevs Kahyaoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gültepe Hicret Camii'nden kaldırıldıktan sonra Üçtepeler Mezarlığı'nda defnedilecek. 

Bugün 10:13 TSİ - Gündem

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