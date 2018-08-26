İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu'nun yengesi Firdevs Kahyaoğlu vefat etti. Mustafa Kahyaoğlu'nun eşi olan ve Nesrin, Sedat, Mithat ve Nihat isminde dört çocuğu olan Firdevs Kahyaoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gültepe Hicret Camii'nden kaldırıldıktan sonra Üçtepeler Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bugün 10:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Kahyaoğlu'nun acı günü
İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu'nun yengesi Firdevs Kahyaoğlu vefa etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:13 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz