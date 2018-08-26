MHP Genel Başkan Yardımcı Feti Yıldız “220 bin kişi aftan yararlanacak”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta il başkanı Aydın Ünlü olmak üzere MHP İl teşkilatıyla, Kartepe’de bulunan Sukaypark’ta bir araya geldi. Kocaeli il teşkilatıyla bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af konusu yer aldı.

220 BİN KİŞİ AFTAN YARARLANACAK

Kocaeli il teşkilatıyla yaptığı toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af konusunun detaylarından bahsederek 8 maddelik af tasarısının meclis açıldığında meclise sunulacağını af tasarısının kısmi bir şekilde olacağını kader mahkumlarını kapsayacağını ve 220 bin kişiyi kapsayacağını ifade etti. Ayrıca bu af tasarısından tecavüzcülerin, terörden dolayı cezaevine girenlerin ve kadına şiddet uygulayanların yararlanamayacağını belirtti. Ahmet HAZER