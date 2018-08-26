Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:43 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:56 TSİ )

MHP Genel Başkan Yardımcı Feti Yıldız “220 bin kişi aftan yararlanacak”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta il başkanı Aydın Ünlü olmak üzere MHP Kocaeli teşkilatıyla bir araya geldi. Yapılan bu toplantıda MHP’nin gündemin yer alan af tasarısı görüşüldü.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta il başkanı Aydın Ünlü olmak üzere MHP İl teşkilatıyla, Kartepe’de bulunan Sukaypark’ta bir araya geldi. Kocaeli il teşkilatıyla bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af konusu yer aldı.

220 BİN KİŞİ AFTAN YARARLANACAK

Kocaeli il teşkilatıyla yaptığı toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af konusunun detaylarından bahsederek 8 maddelik af tasarısının meclis açıldığında meclise sunulacağını af tasarısının kısmi bir şekilde olacağını kader mahkumlarını kapsayacağını ve 220 bin kişiyi kapsayacağını ifade etti. Ayrıca bu af tasarısından tecavüzcülerin, terörden dolayı cezaevine girenlerin ve kadına şiddet uygulayanların yararlanamayacağını belirtti. Ahmet HAZER

Bugün 10:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hürriyet’ten Değirmendere çıkarması mask
Hürriyet’ten Değirmendere çıkarması
AKP'nin belediye başkanlık kriterleri mask
AKP'nin belediye başkanlık kriterleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye gelebilir mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye gelebilir
Fikri Işık SUSTU, Emine Zeybek KONUŞTU mask
Fikri Işık SUSTU, Emine Zeybek KONUŞTU
Sancaklı’dan Kocaelispor’a 1 TL destek çağrısı mask
Sancaklı’dan Kocaelispor’a 1 TL destek çağrısı
AKP'li gençler et dağıttı mask
AKP'li gençler et dağıttı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Saddam Hüseyin Yalovaspor’da! mask
Saddam Hüseyin Yalovaspor’da!

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL