Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü

Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-SivasKarayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.
3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR
Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Kamil Karataş'ın Kocaeli'de çalıştığı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz