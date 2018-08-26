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Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü

Erzincan'da, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Kamil Karataş’ın Kocaeli’de çalıştığı öğrenildi

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Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-SivasKarayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Kamil Karataş'ın Kocaeli'de çalıştığı öğrenildi. 

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