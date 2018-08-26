Hürriyet’ten Değirmendere çıkarması

İlimizde CHP’nin en aktif vekili olarak göze çarpan Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam Değirmendere’ye çıkarma yaptı. Uzun bir aradan sonra Değirmenderelilerle buluşan Hürriyet, bölge sakinleri tarafından oldukça sıcak karşılandı. Sahil kesiminde kurulan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Fatma Kaplan, emekli Astsubay ve yazar H. İhsan Sönmez’in kaleme aldığı ‘Zaman Tamircisi’ ve ‘Su Yeşili’ kitaplarını satın alarak kendisine imzalatmayı ihmal etmedi. Bir süre Sönmez’in standına konuk olan Hürriyet, keyifli sohbet eşliğinde birçok konuda değerlendirmelerde bulundu ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Artun Umur ELMASER