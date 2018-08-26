CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar köy ziyaretlerine devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahada olmayı tercih eden Akar, vatandaşlarla bire bir temas halindeydi. İlçe Başkanı İsmet İşeri ile birlikte Gölcük Hisareyn köyü sakinleriyle bir araya gelen Vekil Akar, vatandaşlarla gündeme dair sohbet etti. Kurban Bayramı'nı kutlayan Akar, sık sık ziyarete geleceğini söyledi.
Bugün 12:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Akar köy ziyaretlerinde
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Gölcük ilçesinde yer alan köyleri ziyaret etti.
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Bugün 12:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz