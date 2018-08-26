Akar köy ziyaretlerinde

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar köy ziyaretlerine devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahada olmayı tercih eden Akar, vatandaşlarla bire bir temas halindeydi. İlçe Başkanı İsmet İşeri ile birlikte Gölcük Hisareyn köyü sakinleriyle bir araya gelen Vekil Akar, vatandaşlarla gündeme dair sohbet etti. Kurban Bayramı'nı kutlayan Akar, sık sık ziyarete geleceğini söyledi.