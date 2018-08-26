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‘’Engelsiz Kocaeli Taksiye’’ engel yok

Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde ikamet eden engelli Serhat Atasoy “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile daha rahat seyahat ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, her insana değer veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kocaeli Taksiile, engelli vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunuluyor. Randevu sistemi ile planlı bir şekilde yürütülen Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti ileDilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesinde ikamet eden engelli Serhat Atasoy da (30), ev dışındaki ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti ile sağlık kuruluşları başta olmak üzere eğitim, kültür etkinlikleri, sosyal hayat gibi ulaşım ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

 

“GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde oturan yürüme engeli Serhat Atasoy, Engelsiz Kocaeli Taksi ile hayata tutunumuş. Engelsiz Kocaeli Taksi aracıyla evinden alınarak istediği yere gidebildiğini belirten Atasoy “Birçok kez evimizde ve akrabalarımda araba olmuyor. Olsa dahi normal araba ile seyahat etmek benim için zor. Engelsiz Taksi’nin aracı benim için uygun bir araç. Müzik ile uğraşıyorum, kültürel etkinliklere ve en önemlisi hastaneye giderken Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezini 444 11 41’i arıyorum. Bu numaradan randevu alıyorum. Araçların bize uygun olması bizim için çok rahatlık sağlıyor. Tekerlekli Sandalyem ile aracında arkasında bulunan platforma giriyorum ve kolayca beni aracın içerisine alıyor. Personel arkadaşlar içinde büyük kolaylık, onlarda rahat ediyor. Gerçekten çok güzel bir hizmet ve biz engelliler için çok harika ve ücretsiz bir proje. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

TEKERLEKLİ SANDALYELİ BİREYLER

Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 444 11 41 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alındıktan sonra gerekli işlemler yaptırılıyor. Evrak işlemlerinin yapılıp kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, alınacak taksi hizmeti için önceden randevu alınması gerekiyor. Randevu sistemi ile planlı bir şekilde yürütülen ‘Engelsiz Kocaeli Taksi’ hizmeti sayesinde, tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler, sağlık kuruluşlarına gidiş- geliş talepleri başta olmak üzere, eğitim, sosyal hayat vb. gerekçelere ilişkin taleplerine de destek veriliyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin müsaitlik durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor.

 

ÇAĞRI MERKEZİNDEN RANDEVU ALINIYOR

Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti için, Gebze bölgesinde 1, diğer ilçeler için 4 adet araç bulunuyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor. Engelsiz Kocaeli taksi hizmetinden tekerlekli sandalye kullanıcısı olan bedensel engelli bireyler faydalanabiliyor. Hizmetten faydalanmak için, 444 11 41 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak randevu alınabiliyor.

Bugün 12:25 TSİ - Sağlık

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