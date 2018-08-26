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Bugün 13:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:33 TSİ )

Kiracılara önemli uyarı

Borçlar kanununa göre, kiracıların ev sahibine ödeyeceği depozito miktarı en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlanıyor.

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Her yıl 100 binlerce kiracı ev değiştiriyor. Tayinler, okul, iş derken büyük bir göç yaşanıyor. Taşınmanın maliyeti kadar, kira tutarı ve depozito da vatandaşın belini büken giderler arasında. Ev sahibi ile kiracı ilişkisini Borçlar Kanunu düzenliyor. Borçlar Kanunu'nun 342'nci madddesi depozitoyu en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlandırıyor. Örneğin; dairenin kirası 1000 liraysa ev ahibi en fazla 3000 lira depozito isteyebilir. Genelde 1 aylık ya da 2 aylık depozito talep ediliyor. Talep edilen tutar kadar depozitonun kim tarafından ve nasıl tutulacağı da önemli. Yasa bu konuda kiracıyı koruyan bir hüküm içeriyor. Öncelikle depozito kiracıya güvence verme bedeli olarak değerlendiriliyor.

ORTAK HESAPTA TUTULMALI

Posta'nın haberine göre güvence olarak verilen para veya kıymetli evrakların mal sahibi ve kiracının ortak açacağı bir vadeli banka hesabında tutulması gerekiyor. Bu durumda banka hesaptaki parayı ancak iki tarafın rızasıyla veya kesinleşmiş icra takibi ve mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Paranın banka hesabında değerlenmesi, yıllar içinde enflasyon nedeniyle oluşacak değer kaybını da önlüyor.

YILDA 528 LİRA GETİRİ

Mesela ev kiralanırken verilen 3000 liralık depozito şu anda yıllık yüzde 20'ye çıkan banka faizine yatırılsa her yıl net 528 lira getirisi oluyor. Yani 5 yılın sonunda 2640 lirayla, başta ödenen 3000 liraya yakın bir gelir elde etmek mümkün oluyor.

Bugün 13:16 TSİ - Ekonomi

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