Ne kadar toplandı birileri açıklasın !..

2 hafta önce Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy öncülüğünde “Efsane Geri Dönüyor” adının verildiği Kocaelispor’a yardım kampanyası başlatılmış, halktan Kocaelispor’a yardım talebinde bulunulmuş, Kocaeli Valisi Aksoy “Her hafta toplanan bağış miktarını açıklayacağız” demişti.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Araya Kurban Bayramı girince, geçtiğimiz hafta beklenen açıklama yapılmadı. Bugün, 2 haftada Kocaelispor için toplanan paranın ne kadar olduğu ile ilgili açıklama bekleniyor. Yarın ise Vali Aksoy, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısını yapacak ve cumartesi günkü Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçı öncesi bir dizi kararlar alınacak. Bakalım orada bir açıklama yapılacak mı?..
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz