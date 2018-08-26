Ne kadar toplandı birileri açıklasın !..

2 hafta önce Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy öncülüğünde “Efsane Geri Dönüyor” adının verildiği Kocaelispor’a yardım kampanyası başlatılmış, halktan Kocaelispor’a yardım talebinde bulunulmuş, Kocaeli Valisi Aksoy “Her hafta toplanan bağış miktarını açıklayacağız” demişti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Araya Kurban Bayramı girince, geçtiğimiz hafta beklenen açıklama yapılmadı. Bugün, 2 haftada Kocaelispor için toplanan paranın ne kadar olduğu ile ilgili açıklama bekleniyor. Yarın ise Vali Aksoy, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısını yapacak ve cumartesi günkü Kocaelispor – Fatsa Belediyespor maçı öncesi bir dizi kararlar alınacak. Bakalım orada bir açıklama yapılacak mı?..