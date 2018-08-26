Yeni stadın kafeterya ihalesi yarın!..

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Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın saat 11:00’da yapılacak. İhale kapsamında 31 kafeterya yeni işletmecisini belirleyecek. Kiralanacak alanlarının tamamı için aylık 13 bin liradan ihale açılacak.