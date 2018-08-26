Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:41 TSİ )

Yeni stadın kafeterya ihalesi yarın!..

Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın saat 11:00’da yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın saat 11:00’da yapılacak. İhale kapsamında 31 kafeterya yeni işletmecisini belirleyecek. Kiralanacak alanlarının tamamı için aylık 13 bin liradan ihale açılacak.

Bugün 13:38 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vali Hüseyin Aksoy için en zor İMTİHAN! mask
Vali Hüseyin Aksoy için en zor İMTİHAN!
En azından aç kalmayacağız! mask
En azından aç kalmayacağız!
Derbent’te Eren böyle istedi “4-1” mask
Derbent’te Eren böyle istedi “4-1”
Yeni stadın çimine özel bir firma bakıyor mask
Yeni stadın çimine özel bir firma bakıyor
Körfez, takım ruhunu yakaladı! “5-0” mask
Körfez, takım ruhunu yakaladı! “5-0”
Kocaelispor, Tuzla’da mask
Kocaelispor, Tuzla’da
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
‘’Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak’’ mask
‘’Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak’’
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL