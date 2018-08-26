Gölcük’te Başpehlivan: ORHAN OKULU

İhsaniye Denizevler Sahili’nde gerçekleşen Gölcük Belediyesi Büyük Yağlı Güreşlere Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Mustafa Özbek, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Nursen Yapıcı, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, Güreş Ağası Mehmet Özbek, Gölcük Belediye Koordinatörü Nihat Abiş, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, AKP İlçe Başkanı İdris Alp, CHP İlçe Başkanı İsmet İşeri, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakıroğlu, SP İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Çalı Güreş Ağası Kurbancı Ercan, Erzurum Karabucak Güreş Ağası Metin Özer, Mustafa Kemal Paşa Alibey güreş ağası Ozan İnci, Bursa Orhangazi güreş ağası Nizamettin Kaymak, Bursa Osmangazi güreş ağası Yunus Ağaoğlu, Çanakkale Çardak güreş ağası Ramazan Güven, Kastamonu Tosya güreş ağası Mehmet Coşkun, eski ve yeni antrenörler, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖLCÜKLÜ NEDİM FİNALDE KAYBETTİ…

14 ayrı kategoride yapılan ve 250 güreşçinin yer aldığı müsabakalar sonunda, Başpehlivanlık mücadelesini, Gölcüklü Nedim Gürel’i mağlup eden 2015 ve 2018 Türkiye Kırkpınar Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu kazandı. Gölcük Belediyesi Büyük Yağlı Güreşleri müsabakalarında dereceye giren pehlivanların madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.

GÖLCÜK BELEDİYESİ BÜYÜK

YAĞLI GÜREŞLERİ SONUÇLARI:

BAŞ:

1- Orhan Okulu

2- Nedim Gürel

3- İsmail Koç

3- Hüseyin Gümüşazan

BAŞALTI:

1- Yıldıray Akın

2- Mustafa Doğanözkaya

3- Hamza Özkaradeniz

Rıfat Poyraz

BÜYÜK ORTA:

1- Hasan Kuru

2- Berat Pehlivanoğlu

3- Uğur Taşdan

3- Hüseyin Özdemir

K.ORTA B.BOY

1- Ömer Şener

2- Seçkin Duman

3- Semih Yılmaz

3- Akın Yoz

ORTA K.BOY

1- Engin San

2- Yılmaz Yıldız

3- Yasin Yüksel

3- Oğuzhan Özkan

DESTE BÜYÜK BOY

1- Hüseyin Soğukoğlu

2- Yunus Emre Akman

3- Mustafa Karagöz

3- Uğur Akbay

DESTE ORTA BOY

1- Serdar Yıldırım

2- İhsan Deniz

3- Murat Yazıcı

3- Enes Akçay

DESTE KÜÇÜK BOY

1- Özgürcan Duman

2- Ensar Bıyık

3- Semih Çuroğlu

3- Furkan Oral

AYAK BOY

1- Melihhan Genç

2 –Ömer Faruk Cici

3- Ramazan Çelik

3- Enes Yiğit

TOZKOPARAN BOY

1- Semih Karagöz

2- Berk Avcı

3- Emre Yazıcı

3- Efe Sönmezgil

TEŞVİK 2 BOY

1-Aytuğ Uzulol

2-Hamza Özer

3- Ertuğrul Ay

3- Eren Akkurt

TEŞVİK 1 BOY

1- Aytuğ Azkama

2- Serkan Karakaş

3- Özgür Güreşen

3- Abdülbaki Yüksel

MİNİK. 2 BOY

1- Hüseyin Beyaz

2- Abdurrahman Mutlu

3- İbrahim Kahraman

3- Mert Reis

MİNİK. 1 BOY

1- Barış Kemal Yiğit

2- Yahya Aydın

3- Yunuz Boz

3- Can Sayım