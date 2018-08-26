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Marina'da su kanalları çöple doldu

İzmit’te vatandaşların denizle buluştuğu en güzel yerlerden birisi olan Marina bölgesindeki su kanalları çöp içinde kalmış durumda

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İzmit’te vatandaşların denizle buluştuğu en güzel yerlerden birisi olan Marina bölgesi çöp yığınlarıyla doldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 200 metre mesafedeki Marina bölgesinde su kanalları çöp içinde kalmış durumda. Çöplerin toplanmaması nedeniyle çevreye pis kokular yayılıyor. Bölgede deniz havası almaya giden vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırıyor. Vatandaşlar İzmit’in en güzel yerlerinden biri olan Marina bölgesinin temizlenmesini istiyor.

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Konuşmaya gelince bizden medenisi yok, ama geçtiğimiz yerden buradan TÜRK geçmiş dedirtecek kadar arkamızda iz bırakıyoruz...

Yanıtla . 0Beğen 26 Ağustos 15:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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