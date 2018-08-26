İzmit’te vatandaşların denizle buluştuğu en güzel yerlerden birisi olan Marina bölgesi çöp yığınlarıyla doldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 200 metre mesafedeki Marina bölgesinde su kanalları çöp içinde kalmış durumda. Çöplerin toplanmaması nedeniyle çevreye pis kokular yayılıyor. Bölgede deniz havası almaya giden vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırıyor. Vatandaşlar İzmit’in en güzel yerlerinden biri olan Marina bölgesinin temizlenmesini istiyor.
Bugün 14:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Marina'da su kanalları çöple doldu
İzmit’te vatandaşların denizle buluştuğu en güzel yerlerden birisi olan Marina bölgesindeki su kanalları çöp içinde kalmış durumda
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Bugün 14:30 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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İzmitli - Konuşmaya gelince bizden medenisi yok, ama geçtiğimiz yerden buradan TÜRK geçmiş dedirtecek kadar arkamızda iz bırakıyoruz...
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