Marina'da su kanalları çöple doldu

İzmit’te vatandaşların denizle buluştuğu en güzel yerlerden birisi olan Marina bölgesi çöp yığınlarıyla doldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 200 metre mesafedeki Marina bölgesinde su kanalları çöp içinde kalmış durumda. Çöplerin toplanmaması nedeniyle çevreye pis kokular yayılıyor. Bölgede deniz havası almaya giden vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırıyor. Vatandaşlar İzmit’in en güzel yerlerinden biri olan Marina bölgesinin temizlenmesini istiyor.