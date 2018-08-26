Tuzlaspor 2-0 Kocaelispor karşılaşma sona erdi

Yeni sezona 3. Lig 3. Grupta başlayacak olan temsilcimiz Kocaelispor sezon öncesi son hazırlık maçını 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor ile oynayacak. Karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. 17:00'da başlayacak olan hazırlık musabakasının önemli anlarını kocaeligazetesi.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
3' Karşılaşmanın ilk atağı Tuzlaspor'dan geldi. Tuzlaspor'da Mehmet Özdıras sağ çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Volkan Mert Korkmaz kornere çeldi.
9' Tuzlaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Berat Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
18' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman sol kanattan ceza sahasına girdi. Pasını Sefa'ya verdi. Sefa'da Mesut'la oynadı. Mesut ise ceza sahasının sağında boşta olan Gökdeniz'e pasını verdi. Gökdenizi'in vuruşunda kaleci topu kornere çıkarttı.
20' Tuzlaspor'da Mehmet'in şutu az farkla auta çıktı.
44' Tuzlaspor'un kullandığı korner atışında Murat Yılmaz'ın kafa kuruşu kalecide kaldı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
66' Tuzlarspor golü buldu. Mehmet Özdıras sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu pası iyi değerlendiren Murat Yılmaz'ın gelişine vuruşun top ağlarımızla buluştu. Tuzlaspor 1-0 öne geçti
70' Tuzlaspor'dan Hakan sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Can Emre müthiş çıkardı ve Tuzlaspor'un ikinci golüne izin vermedi.
76' Sinan Pektemek'in kullandığı serbest vuruşta Sinan'ın şutu kale direğini yalayarak auta gitti.
81' Tuzlaspor penaltı kazandı. Topun başına gelen Murat Yılmaz penaltı vuruşunu gole çevirerek Tuzlaspor'u 2-0 öne geçirdi.
90' Karşılama Tuzlaspor'un 2-0 galibiyetiyle son buldu.
Tuzlaspor Hazırlık Maçı Kadrosu:
97 Volkan Mert Korkmaz
2 Fatih Adıgüzel
4 Murat Soner Başak
5 Kemal Can Aydemir
7 Gökdeniz Bayrakdar
8 Sefa Narin
10 Burak Süleyman
11 Sinan Pektemek
12 Mesut Özdemir
50 Ali Keten
99 Kerem Yıldırım (1999)
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1 Can Emre Yücel
9 Rıza Altıntaş
14 Kerem Yıldırım (2000)
17 Mehmet Celil Çelik
18 Onur Öztonga
41 Hamza Mutlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz