Tuzlaspor 2-0 Kocaelispor karşılaşma sona erdi

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Yeni sezona 3. Lig 3. Grupta başlayacak olan temsilcimiz Kocaelispor sezon öncesi son hazırlık maçını 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor ile oynayacak. Karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. 17:00'da başlayacak olan hazırlık musabakasının önemli anlarını kocaeligazetesi.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

3' Karşılaşmanın ilk atağı Tuzlaspor'dan geldi. Tuzlaspor'da Mehmet Özdıras sağ çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Volkan Mert Korkmaz kornere çeldi.

9' Tuzlaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Berat Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

18' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman sol kanattan ceza sahasına girdi. Pasını Sefa'ya verdi. Sefa'da Mesut'la oynadı. Mesut ise ceza sahasının sağında boşta olan Gökdeniz'e pasını verdi. Gökdenizi'in vuruşunda kaleci topu kornere çıkarttı.

20' Tuzlaspor'da Mehmet'in şutu az farkla auta çıktı.

44' Tuzlaspor'un kullandığı korner atışında Murat Yılmaz'ın kafa kuruşu kalecide kaldı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

66' Tuzlarspor golü buldu. Mehmet Özdıras sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu pası iyi değerlendiren Murat Yılmaz'ın gelişine vuruşun top ağlarımızla buluştu. Tuzlaspor 1-0 öne geçti

70' Tuzlaspor'dan Hakan sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Can Emre müthiş çıkardı ve Tuzlaspor'un ikinci golüne izin vermedi.

76' Sinan Pektemek'in kullandığı serbest vuruşta Sinan'ın şutu kale direğini yalayarak auta gitti.

81' Tuzlaspor penaltı kazandı. Topun başına gelen Murat Yılmaz penaltı vuruşunu gole çevirerek Tuzlaspor'u 2-0 öne geçirdi.

90' Karşılama Tuzlaspor'un 2-0 galibiyetiyle son buldu.

Tuzlaspor Hazırlık Maçı Kadrosu:

97 Volkan Mert Korkmaz

2 Fatih Adıgüzel

4 Murat Soner Başak

5 Kemal Can Aydemir

7 Gökdeniz Bayrakdar

8 Sefa Narin

10 Burak Süleyman

11 Sinan Pektemek

12 Mesut Özdemir

50 Ali Keten

99 Kerem Yıldırım (1999)

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1 Can Emre Yücel

9 Rıza Altıntaş

14 Kerem Yıldırım (2000)

17 Mehmet Celil Çelik

18 Onur Öztonga

41 Hamza Mutlu