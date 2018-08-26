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Yakup Yılmaz babasını kaybetti

CHP Gebze eski ilçe başkanı Yakup Yılmaz babasını kaybetti.  

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CHP Gebze İlçe Başkanı Yakup Yılmaz’ın babası İsmail Yılmaz vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir Gökçeyazı’nda aile kabristanına defnedildi.

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