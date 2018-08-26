CHP Gebze İlçe Başkanı Yakup Yılmaz’ın babası İsmail Yılmaz vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir Gökçeyazı’nda aile kabristanına defnedildi.
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Yakup Yılmaz babasını kaybetti
CHP Gebze eski ilçe başkanı Yakup Yılmaz babasını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz