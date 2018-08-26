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Dün 20:50 TSİ- Asayiş ( G : Dün 20:55 TSİ )

Klas Hamal'dan haber alınamıyor

Kandıra'da 20 yıldır hamallık yapan ve kısa sürede sadece Kandıra değil tüm Türkiye'de 'klas hamal' olarak bilinen Mehmet Ateş'ten dünden beri haber alınamıyor.

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Kandıra'da 20 yıldır hamallık yapan ve sadece Kandıra'da değil tüm Türkiye'de 'klas hamal' olarak bilinen Mehmet Ateş (45), en son Cumartesi günü Sakarya Kaynarca ilçesinde 4 hamal ile birlikte bir işe gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçede yetim ve öksüz çocuklara yaptığı yardımlar ile ülke genelinde üne kavuşan ve pek çok televizyon programına katılan Ateş'den haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Kandıralılar klas hamaldan gelecek iyi haberi bekliyor. Klas Hamal Mehmet Ateş'i gören ve duyanların en yakın polis merkezine haber verilmesi isteniyor. 

Dün 20:50 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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