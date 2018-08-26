Kandıra'da 20 yıldır hamallık yapan ve sadece Kandıra'da değil tüm Türkiye'de 'klas hamal' olarak bilinen Mehmet Ateş (45), en son Cumartesi günü Sakarya Kaynarca ilçesinde 4 hamal ile birlikte bir işe gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçede yetim ve öksüz çocuklara yaptığı yardımlar ile ülke genelinde üne kavuşan ve pek çok televizyon programına katılan Ateş'den haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Kandıralılar klas hamaldan gelecek iyi haberi bekliyor. Klas Hamal Mehmet Ateş'i gören ve duyanların en yakın polis merkezine haber verilmesi isteniyor.
Dün 20:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 20:55 TSİ )
Klas Hamal'dan haber alınamıyor
Kandıra'da 20 yıldır hamallık yapan ve kısa sürede sadece Kandıra değil tüm Türkiye'de 'klas hamal' olarak bilinen Mehmet Ateş'ten dünden beri haber alınamıyor.
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Dün 20:50 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz