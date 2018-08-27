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Gebzespor, DAĞILDI!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Gebzespor, transfer yasağı nedeniyle takıma aldığı 16 futbolcusunun transferini gerçekleştiremeyince futbolcular ve teknik heyet takımdan ayrıldı.

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Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e yükselen Gebzespor, bugün İlçe Stadı'nda sezon açılışını yaptı. Şampiyonluk kupasını kaldıran Gebzespor, İnegölspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. 1 milyon 300 bin liralık borcu nedeniyle transfer yasağı bulunan Gebzespor'da takıma yeni katılan futbolcular karşılaşma sonrası transfer durumlarını sordu. Transferlerinin gerçekleşemeyeceğini öğrenen 16 futbolcu ile teknik direktör Özgür Vurur ve yardımcıları takımdan ayrıldı.

16 FUTBOLCU VE TEKNİK HEYET TAKIMDAN AYRILDI

Gebzespor Başkanı Abbas Sır, 30 Haziran’da gerçekleşen olağanüstü kongre sonucunda yönetime geldiğini belirterek, "İddialı bir takım kurduk. Takıma 16 tane yeni transfer yaptık. Geçen sene ve bu sene yapılan transfer ücretlerinin tamamını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in desteği ile ödedik. Geçtiğimiz dönemlerden kalan 1 milyon 300 bin lira borç nedeniyle kulübün üzerinde transfer yasağı var. Yönetim olarak tüm çabalara rağmen destek bulamayınca transferi açamadık. Bugün kendi sahamızda sezon açılışında şampiyonluk kupasını aldık. İnegölspor'la da hazırlık maçı oynadık. Karşılaşma sonrasında da 16 tane yeni oyuncumuz transfer yasağının açılıp açılamayacağını sordu. Biz de kendilerine böyle bir şeyin olmadığını söyledikten sonra kulüpten ayrıldı. Futbolcuların ardından teknik heyet de takımdan ayrıldı" dedi.

Bugün 09:04 TSİ - Spor

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