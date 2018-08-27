Olay, dün, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. A.Ş., B.K.'nin tacize uğradığını görünce küçük kıza yardımcı olmak istedi. Bu sırada yanlış anlaşılan A.Ş., saldırıya uğrayarak, dövüldü. Saldırganlardan biri, kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Yaralanan A.Ş., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Küçük kız, polise, A.Ş.'nin kendisine yardımcı olmak istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.K.'nin babası İ.K. ile onun kayınbiraderi C.Ç.'yi gözaltına aldı. İ.K., ifadesinde, Darıca'da oturduklarını, kızının evden kaçtığını, kayınbiraderi C.Ç.'yi de yanına alarak, kızını bulmaya geldiği Gebze'de B.K.'ye yönelik bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu gördüklerini, bunun üzerine B.K.'nin tacize uğradığını sanan kayınbiraderinin de soda şişesini kırıp A.Ş.'yi yaraladığını söyledi. İ.K. ve C.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Tacizci sandıkları genci öldüresiye döven baba-dayı, serbest kaldı
Gebze'de, tacize uğrayan B.K. (14) isimli kız çocuğuna yardımcı olmak isteyen A.Ş.'yi (38) döverek, kırık soda şişesiyle yaralayanlar yakalandı. Evden kaçtığı öne sürülen küçük kızın babası ile dayısının, A.Ş.'yi dövdüğü belirlendi. Gözaltına alınan İ.K. ve C.Ç., sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz