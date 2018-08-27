TÜPRAŞ, işçi alacak!

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde görev yapmak üzere; Meslek Yüksek Okulları, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi ve Çok Programlı

Liselerin; Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, İş Sağlığı ve Güvenliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Yangınla Mücadele, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine Ressamlığı, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Metal, Metalürji, Metalürji Malzeme, Motor, Kimya, Laboratuvar, Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya, Proses, Telekomünikasyon, Tesviye, Torna Tesviye, Enerji, Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtımı, İnşaat, Kaynak bölümlerinden mezun Üretim Operatörleri alınacaktır.

Adaylarda aranan koşullar;

1. 3’lü vardiya düzeninde çalışabilecek

2. 1989 ve sonrası doğumlu

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan 4. Çok Tehlikeli İşlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmayan

5. Kapalı mekan, dar alan ve yüksekte çalışmaya engeli olmayan

6. İşe kabulü halinde sürekli olarak Aliağa’da ikamet edebilecek

7. Tercihen MS Office programlarını kullanabilen

8. Tercihen İngilizce bilen.

SON GÜN 16 EYLÜL

Başvuruların en geç 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 24.00’a kadar Tüpraş web sitesinden (http://www.tupras.com.tr) İzmir Rafinerisi İlanı”na yapılması gereklidir. Tüm başvurular gizli tutulacaktır. Sınava başvuran adaylar süreç ile ilgili olarak SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirilecektir. 2017 ve 2018 yıllarında Tüpraş bünyesinde yapılan sınavlara katılan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden, e-posta, mektup vb. yollar ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Formlarında eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.