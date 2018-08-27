Klas Hamal'dan iyi haber!

Cumartesi akşamından beri haber alınmayan Türkiye'nin Klas Hamal olarak tanıdığı Mehmet Ateş'ten iyi haber geldi. Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonrasında Rize'de olduğu tespit edilen Mehmet Ateş, tatil için kendi isteğiyle evden çıktığını, kayıp olmadığını söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade eden Ateş, "Hakkımda yanlış haberler yazılmış. Ben kendi isteğimle tatil için evden gittim. Sonra Rize'de. Onlar da aileme haber verdi" dedi.