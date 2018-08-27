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Başiskele'de milyonluk arsa satışı!

Başiskele Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait imarlı 19 adet taşınmaz arsanın satış ihalesini bugün gerçekleştirecek.

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Başiskele Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait imarlı 19 adet taşınmaz arsanın satış ihalesini bugün saat 11.00'da Belediye Hizmet Binası’ndaki Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

19 TAŞINMAZIN BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi’nde 434 metrekare büyüklüğündeki Kentsel Çalışma Alanı 520 bin TL.

Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi’nde 453,53 metrekare büyüklüğündeki Ticaret Alanı 345 bin TL.

Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi’ndeki 4.333 metrekare büyüklüğündeki Özel Eğitim Tesis Alanı 1 milyon 950 bin TL.

Kullar Ovacık Mahallesi’nde 5.594,58 metrekare büyüklüğündeki Ticaret Alanı 3 milyon 800 bin TL.

Yuvacık Ovacık Mahallesi’nde 47.845,75 metrekare büyüklüğünde Spor Tesisi Alanı 25 milyon TL.

Yuvacık Yeşilyurt mevkiinde 305,32 metrekare büyüklüğünde Konut Alanı 135 bin TL.

Kullar Yaylacık Mahallesi’nde 5.000 metrekare büyüklüğünde Sanayi Alanı 6 milyon TL.

Kullar Yaylacık Mahallesi’nde 17.652,92 metrekare büyüklüğünde TIR Parkı Alanı 8 milyon 826 bin460 TL.

Kullar Vezirçiftliği Mahallesi’nde 1.536,93 metrekare büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1 milyon 844 bin 316 TL

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde 724 metrekare büyüklüğünde Konut Alanı 725 bin TL.

Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde 2. 656,57 metrekare büyüklüğündeki Konut Alanı 1 milyon 350 bin TL

Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde 1.499,89 metrekare büyüklüğünde Ticaret Alanı 750 bin TL.

Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde 364,15 metrekare büyüklüğünde Konut Alanı 120 bin TL.

Yeniköy Karşıyaka Mahallesi’nde 460 metrekare büyüklüğündeki Ticaret Alanı 550 bin TL.

Yeniköy Karşıyaka Mahallesi’nde 1.606, 85 metrekare büyüklüğünde Ticaret Alanı 1 milyon 925 bin TL.

Yeniköy Karşıyaka Mahallesi’nde 431,59 metrekare büyüklüğünde Ticaret Alanı 520 bin TL.

Yeniköy Karşıyaka Mahallesi’nde 1.655,97 metrekare Konut Alanı 2 milyon TL.

Bahçecik Yeşilkent mevkiinde 635,05 metrekare büyüklüğünde Konut Alanı 390 bin TL

Bahçecik Damlar mevkiinde 580,46 metrekare büyüklüğünde Konut Alanı 230 bin TL.

Bugün 09:48 TSİ - Ekonomi

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