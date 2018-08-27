Alikahyalılar'dan gece nöbeti!

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Şehirlerine ve partimize yük olanlarla değil, şehirleri ve partimizi omuzlayan belediye başkanlarımızla yola devam edeceğiz" açıklaması bir hayli dikkat çekmişti. İzmit’te çok önemli bir yeri olmasına rağmen yarattığı tahribatlarla en çok eleştirilen yerlerden biri olan İZAYDAŞ, halkın omuzlarında büyük bir yük haline dönüştü.
DÜN AKŞAM YİNE TOPLANDILAR
Sıcak yaz aylarında İZAYDAŞ’tan yayılan kötü koku Alikahya sakinlerini adeta çileden çıkardı. Günlerdir tepkilerini dile getiren Alikahyalı vatandaşlar dün akşam yine biraraya gelerek Büyükşehir Belediyesi'ne seslerini duyurmaya çalıştı. Fabrikanın önünde toplanan mahalle sakinleri önlem alınmamasını alkışlarla protesto etti. Ateş yakan vatandaşlar İZAYDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bir açıklama bekliyor.
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Yorumlar
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Fatih Mahallesi - umrunda olan yok biz çekiyoruz kokunun çilesini bu kadar basiretsiz ve yeteneksiz yönetim olur mu ?
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