Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:50 TSİ )

Alikahyalılar'dan gece nöbeti!

İZAYDAŞ’tan yayılan çöp kokusu nedeniyle artık isyan noktasına gelen Alikahyalı vatandaşlar fabrikanın önünde yine toplanarak yetkilileri alkışlarla protesto etti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Şehirlerine ve partimize yük olanlarla değil, şehirleri ve partimizi omuzlayan belediye başkanlarımızla yola devam edeceğiz" açıklaması bir hayli dikkat çekmişti. İzmit’te çok önemli bir yeri olmasına rağmen yarattığı tahribatlarla en çok eleştirilen yerlerden biri olan İZAYDAŞ, halkın omuzlarında büyük bir yük haline dönüştü.

DÜN AKŞAM YİNE TOPLANDILAR

Sıcak yaz aylarında İZAYDAŞ’tan yayılan kötü koku Alikahya sakinlerini adeta çileden çıkardı. Günlerdir tepkilerini dile getiren Alikahyalı vatandaşlar dün akşam yine biraraya gelerek Büyükşehir Belediyesi'ne seslerini duyurmaya çalıştı. Fabrikanın önünde toplanan mahalle sakinleri önlem alınmamasını alkışlarla protesto etti. Ateş yakan vatandaşlar İZAYDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bir açıklama bekliyor.

Bugün 10:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Fatih Mahallesi - umrunda olan yok biz çekiyoruz kokunun çilesini bu kadar basiretsiz ve yeteneksiz yönetim olur mu ?

Yanıtla . 2Beğen 27 Ağustos 10:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Köfteci Behçet'in acı günü! mask
Köfteci Behçet'in acı günü!
Çiftlik Bank, Kaşar Bank derken şimdi de İnşaat Bank çıktı! mask
Çiftlik Bank, Kaşar Bank derken şimdi de İnşaat Bank çıktı!
Balık pazarı yeni sezonda yeni yerinde mask
Balık pazarı yeni sezonda yeni yerinde
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı mask
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı
Kahyaoğlu'nun acı günü mask
Kahyaoğlu'nun acı günü
Yakup Yılmaz babasını kaybetti mask
Yakup Yılmaz babasını kaybetti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL