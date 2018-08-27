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Kredi Yurtlar Kurumu personel alacak!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 3 bin işçi statüsünde personel alımı yapacak.

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Alınacak personelin, 2 bin 264’ü sürekli işçi, 406’sı engelli işçi ve 330’u da eski hükümlü işçiden oluşacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü; il müdürlüklerine ve ilçelerdeki yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi, bakım onarım personeli, iklimlendirme görevlisi, kaloriferci ve temizlik alanlarında çalışacak süreli işçi ile temizlik alanında çalışacak engelli ve eski hükümlü işçi alacak.

KURA İLE SEÇİLECEK

Adaylar, 3 Eylül tarihinde yapılacak kura usulü ile işe alınacak. İşçi olarak alınacak adaylarda aranacak şartlar ise; 18 yaşını tamamlamış olmak ve erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak. Adayların, affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suç işlemiş olmaması da gerekiyor. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı da almıyor olması gerekiyor. Kocaeli’de ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, çeşitli yurtlarda görevlendirmek üzere 55 kişi alacak.

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