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Adliye çalışanları bayramlaştı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Barosu ev sahipliğinde Adliye bayramlaşması düzenlendi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Barosu ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Kurban Bayramı vesilesiyle Kocaeli Adliyesi’nin Yemekhanesinde düzenlenen bayramlaşma programına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve çok sayıda adliye çalışanı katılım gösterdi.

ADALET DOLU BAYRAMLAR DİLİYORUM

Bayramlaşma programında ilk olarak sözü alan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Diğer Bayramlarda olduğu gibi çok sayıda vatandaşımız trafik canavarları nedeniyle öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Adalet dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN İLK GÜNÜM

Gökçe’den sonra sözü alan Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, “Bayramlaşma programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice güzel sağlık, afiyet dolu bayramlar diliyorum” diye belirtti. Son olarak sözü alan Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, “Benim bugün vekillikteki ilk günüm. O yüzden heyecanlıyım. İnşallah hep birlikte adliyemizde çalışmaya devam edeceğiz. Daha nice güzel bayramlar geçirmeyi Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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