Körfezli gençlerden Ankara'da ilgi çeken pankart!

Ankara'ya gezil düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara’da açtığı pankart, ilgi çekti. “Biz duruşumuzu 50 senedir bozmadık” diyen gençlerin pankartında şu ifade yer aldı. “BOYKOTU İPHONE 6 KIRARAK DEĞİL; 6. FİLOYU DENİZE DÖKEREK BAŞLATTIK. TÜRKİYE SÖMÜRGE DEĞİLDİR” İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, liderliğinde gençler, ilk olarak Anıtkabir olmak üzere Ankara'nın birçok önemli yerleri ziyaret etti.