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Körfezli gençlerden Ankara'da ilgi çeken pankart!

Ankara'ya gezil düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara’da açtığı pankart, ilgi çekti.

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Ankara'ya gezil düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara’da açtığı pankart, ilgi çekti. “Biz duruşumuzu 50 senedir bozmadık” diyen gençlerin pankartında şu ifade yer aldı. “BOYKOTU İPHONE 6 KIRARAK DEĞİL; 6. FİLOYU DENİZE DÖKEREK BAŞLATTIK. TÜRKİYE SÖMÜRGE DEĞİLDİR” İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, liderliğinde gençler, ilk olarak Anıtkabir olmak üzere Ankara'nın birçok önemli yerleri ziyaret etti.

Bugün 10:23 TSİ - Siyaset

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