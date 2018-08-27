Ankara'ya gezil düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara’da açtığı pankart, ilgi çekti. “Biz duruşumuzu 50 senedir bozmadık” diyen gençlerin pankartında şu ifade yer aldı. “BOYKOTU İPHONE 6 KIRARAK DEĞİL; 6. FİLOYU DENİZE DÖKEREK BAŞLATTIK. TÜRKİYE SÖMÜRGE DEĞİLDİR” İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, liderliğinde gençler, ilk olarak Anıtkabir olmak üzere Ankara'nın birçok önemli yerleri ziyaret etti.
Bugün 10:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:31 TSİ )
Körfezli gençlerden Ankara'da ilgi çeken pankart!
Ankara'ya gezil düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara’da açtığı pankart, ilgi çekti.
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Bugün 10:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz