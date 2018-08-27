Feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Başiskele'de Yeşilyurt Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Akar (41) idaresindeki 41 K 6608 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken, aynı istikametten gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen İbrahim B. yönetimindeki 41 PM 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fatih Akar idaresindeki otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada Fatih Akar, araç içerisinde sıkışırken, araçlarda bulunan 6 kişi daha yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Fatih Akar, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatih Akar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Fatih Akar’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.