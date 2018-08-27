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Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!

İzmit'te 7 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın sonrasında binada mahsur kalan 2’si çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Limonluk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Cem İ. İsimli vatandaşa ait 7 katlı binanın 4. katında bulunan evin yatak odasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda çıkan yanığını fark eden Kadir Cem İ., kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Çabalarında başarısız olan Kadir Cem İ. Durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımı ile binanın üst katında mahsur kalan 2’si çocuk toplam 10 kişi itfaiye ekibi yardımı ile kurtarıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan dumandan etkilenenlerden 3’ü çevredeki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Bugün 11:13 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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