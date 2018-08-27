Altında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?
226 liradan alınırken, 233 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 365 liradan alınırken 375 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 729`den alınırken 751 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz