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Altında son durum!

9 günlük bayram tatilinin ardından piyasalardaki son durum merak edilirken altın fiyatları da en çok aratılan konuların başında geliyor. Herkes tarafından"Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç lira?" sorusunu soruyor. İşte detaylar: