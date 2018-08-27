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Bugün 11:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:35 TSİ )

Altında son durum!

9 günlük bayram tatilinin ardından piyasalardaki son durum merak edilirken altın fiyatları da en çok aratılan konuların başında geliyor. Herkes tarafından"Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç lira?" sorusunu soruyor. İşte detaylar:

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GRAM ALTIN NE KADAR?

226 liradan alınırken, 233 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 365 liradan alınırken 375 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 729`den alınırken 751 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.

Bugün 11:19 TSİ - Ekonomi

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