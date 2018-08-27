İzmit İnönü Caddesi Verem Savaş Dispanseri yanında bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Durumu fark eden çevrdekiler itfaiye ekiplerine haber verirken, yan binalarda ikamet eden vatandaşlar itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Yangında can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.
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İnönü Caddesi'nde de yangın çıktı!
İzmit İnönü Caddesi Verem Savaş Dispanseri yanında bulunan 4 katlı binanın en üst kat dairesinde yangın çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz