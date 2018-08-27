Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:15 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:17 TSİ )

Teferiç Pita Şenliği coşku içinde kutlandı

Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 13. Teferiç Pita Şenliği’ni geniş katılımlı program ile düzenlendi. Eğlencenin biran olsun durmadığı şenlikte katılımcılara 10 tepsi Boşnak böreği ikram edildi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’nin çeşitli noktalarında her sene kutlanan Teferiç Pita Şenliği, önceki günlerde Karamürsel’de düzenlenen etkinlikle ilimizde de icra edildi. Karamürsel Sünni Baba Mesire Alanı’ndaki şenliğe, ilçede yaşayan Boşnak vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ebediyete uğurlananlar için edilen duaların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla start alan program, yöresel oyunlar ve tatların ikram edilmesiyle geç saatlere kadar sürdü.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Karamürsel Sünni Baba Mesire Alanı’nda düzenlenen şenliğe; AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Vekili Ergün Erkap, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz ile Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen Boşnak vatandaşlar katıldı.

“ÇOK GÜZEL GEÇİYOR”

Boşnakları bir araya getiren şenlikte konuşan Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Vekili Ergün Erkap, bu etkinliğin Türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirildiğini belirterek, ‘Şenlikler her sene bir öncekinden daha güzel geçiyor. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

“BOŞNAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ”

Erkap’ın ardından söz alan Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz yaptığı açıklamada, ilçede geleneksek hale getirilen şenliğe her yıl ilginin arttığını vurgulayarak, “Karamürsel’de Türkiye'nin her yerinden gelen Boşnaklarımız var, akrabalarımız var. Beraberliği temsil eden şenliklerde, Boşnak kültürünü yaşatıyoruz’ ifadesini kullandı. 

“HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ”

Son olarak günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, “Köklerimizi unutmak, kendi kültürümüzü yaşatarak hayıtımızı sürdüreceğiz. Karamürsel ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden beldemize gelen Boşnaklarımıza hoş geldiniz diliyorum. Bu gün burada bir kültürü yaşatılmasına şahit oluyoruz. Bu etkinlikleri önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi. Konuşmalarının ardından vatandaşlara 10 tepsi Boşnak böreği ikram edildi. Gece, düzenlenen hediye çekilişinin ardından sona erdi.

borek-1535361447.jpg?

protokol-1535361455.jpg?

eker-1535361461.jpg?

Bugün 12:15 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Demet Akalın Başiskele’ye geliyor mask
Demet Akalın Başiskele’ye geliyor
Bayram bebeği Cihan Hastanesi'nde dünyaya geldi mask
Bayram bebeği Cihan Hastanesi'nde dünyaya geldi
Emre Andız baba oldu mask
Emre Andız baba oldu
MFÖ, Kocaeli'ye geliyor mask
MFÖ, Kocaeli'ye geliyor
Sinem ve Alican artık dünya evinde mask
Sinem ve Alican artık dünya evinde
Buray, Kocaeli'de konser verecek mask
Buray, Kocaeli'de konser verecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL