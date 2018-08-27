Teferiç Pita Şenliği coşku içinde kutlandı

Türkiye’nin çeşitli noktalarında her sene kutlanan Teferiç Pita Şenliği, önceki günlerde Karamürsel’de düzenlenen etkinlikle ilimizde de icra edildi. Karamürsel Sünni Baba Mesire Alanı’ndaki şenliğe, ilçede yaşayan Boşnak vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ebediyete uğurlananlar için edilen duaların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla start alan program, yöresel oyunlar ve tatların ikram edilmesiyle geç saatlere kadar sürdü.

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Karamürsel Sünni Baba Mesire Alanı’nda düzenlenen şenliğe; AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Vekili Ergün Erkap, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz ile Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen Boşnak vatandaşlar katıldı.

“ÇOK GÜZEL GEÇİYOR”

Boşnakları bir araya getiren şenlikte konuşan Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Vekili Ergün Erkap, bu etkinliğin Türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirildiğini belirterek, ‘Şenlikler her sene bir öncekinden daha güzel geçiyor. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

“BOŞNAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ”

Erkap’ın ardından söz alan Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz yaptığı açıklamada, ilçede geleneksek hale getirilen şenliğe her yıl ilginin arttığını vurgulayarak, “Karamürsel’de Türkiye'nin her yerinden gelen Boşnaklarımız var, akrabalarımız var. Beraberliği temsil eden şenliklerde, Boşnak kültürünü yaşatıyoruz’ ifadesini kullandı.

“HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ”

Son olarak günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, “Köklerimizi unutmak, kendi kültürümüzü yaşatarak hayıtımızı sürdüreceğiz. Karamürsel ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden beldemize gelen Boşnaklarımıza hoş geldiniz diliyorum. Bu gün burada bir kültürü yaşatılmasına şahit oluyoruz. Bu etkinlikleri önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi. Konuşmalarının ardından vatandaşlara 10 tepsi Boşnak böreği ikram edildi. Gece, düzenlenen hediye çekilişinin ardından sona erdi.