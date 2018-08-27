Kocaelispor için ne kadar yardım toplandı?

Samet - Kocaeli birlik için bir günde 15milyon civarı bulundu Kocaelispor için 2 haftada 11bin :) Onun hepsinide taraftar verdi.O fotoğraftaki sözde şehir büyükleri şov yapacağına biner lira verseler zaten bundan çok para toplanırdı.hepsi göstermelik katıldı dedik zoraki katıldılar isteksiz katıldılar yerel seçim için katıldılar dedik biz kızdılar alın herşey ortaya çıktı binlerce kez yazıklar olsun bu taraftar birlik olup bir yürüyüş yapamadı bir isyan edemedi sonuç bu işte daha çok pohpohlayın bunları siz devam böyle.