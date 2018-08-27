Kocaelispor için ne kadar yardım toplandı?

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti il başkanları, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile 13 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" adı altında başlatılan yardım kampanyası sonucunda bugün itibariyle 11.452 TL yardım toplandı. Kocaeli Valiliğinden edilen bilgilere göre, kampanya 9 günlük bayram tatilinin araya girmesi ile sekteye uğramış olsa da bağışlar toplanmaya devam edecek. Kampanya 3 ay sürecek.
Kocaelispor’a bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için banka bilgileri şu şekilde:
Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesinde açılan 40176402-5039 Hesap No ve İBAN No: TR 160001002424401764025039
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Yorumlar
(1 )
Samet - Kocaeli birlik için bir günde 15milyon civarı bulundu Kocaelispor için 2 haftada 11bin :) Onun hepsinide taraftar verdi.O fotoğraftaki sözde şehir büyükleri şov yapacağına biner lira verseler zaten bundan çok para toplanırdı.hepsi göstermelik katıldı dedik zoraki katıldılar isteksiz katıldılar yerel seçim için katıldılar dedik biz kızdılar alın herşey ortaya çıktı binlerce kez yazıklar olsun bu taraftar birlik olup bir yürüyüş yapamadı bir isyan edemedi sonuç bu işte daha çok pohpohlayın bunları siz devam böyle.
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