Gazeteciler Ekim'de kongre istiyor

Olağan genel kurulun üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken, olağanüstü genel kurul talep edilen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde sandık tarihi netleşti gibi... 6 Ağustos 2018 Pazartesi tarihli toplantıda alınan karar üzerine 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü bir araya gelen kongrenin tarihini netleştirecek olan KOGACE’de muhalif grubun tarihleri Ekim ayını işaret ediyor. Hem yaz döneminin sona ermesi, hem de kongre ilgili hazırlıkların tamamlanması için Ekim ayında karar kılan muhalif grup, bu süre zarfında cemiyetin banka hesapları, araç ve binalarının kullanım dışı bırakılması, yeni üye kaydı yapılmaması noktasında mevcut yönetimi uyardı.