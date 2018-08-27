Olağan genel kurulun üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken, olağanüstü genel kurul talep edilen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde sandık tarihi netleşti gibi... 6 Ağustos 2018 Pazartesi tarihli toplantıda alınan karar üzerine 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü bir araya gelen kongrenin tarihini netleştirecek olan KOGACE’de muhalif grubun tarihleri Ekim ayını işaret ediyor. Hem yaz döneminin sona ermesi, hem de kongre ilgili hazırlıkların tamamlanması için Ekim ayında karar kılan muhalif grup, bu süre zarfında cemiyetin banka hesapları, araç ve binalarının kullanım dışı bırakılması, yeni üye kaydı yapılmaması noktasında mevcut yönetimi uyardı.
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Gazeteciler Ekim'de kongre istiyor
Hareketli günlerin yaşandığı Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde (KOGACE) olağanüstü kongrenin tarihi netleşmek üzere… Muhalif grubun talebiyle olağanüstü kongreye gidecek olan KOGACE için Ekim’de sandık isteniyor….
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz