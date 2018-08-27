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Hürriyet, köy köy gezerek bayramlaştı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet Kurban Bayramı’nda Gölcük ve İzmit’in köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

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TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı’nda İzmit ve Gölcük ilçelerinde bulunduğu ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Milletvekili Hürriyet ilk olarak Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, Gölcük Belediyesi Meclis üyesi Murat Yazıcıoğlu ve Mahalle temsilcisi Hasan Yalta ile birlikte Gölcük’ün İhsaniye Mahallesinde bayramlaşma turuna çıktı. Mahallede bulunan kahveleri gezerek, vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Milletvekili Hürriyet Eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen ile de bir araya gelerek bayramlaştı. İlçede bir takım ziyaretlerde bulunan Hürriyet, daha sonra ise İzmit’in köylerini ziyaret etmeyi de unutmadı. İzmit Belediyesi Meclis üyeleri Özcan Özer ve İsmail Kamış ile birlikte İzmit’in köylerini gezen Hürriyet, CHP’nin duayen isimlerinden olan Gökçeören Mahallesi eski Muhtar Salih Kut ve Bulduk Divanı Piroğlu Mahallesi eski muhtarı Şerafettin Duran'ı ziyaret ederek bayramlaştı. Hürriyet, İzmit Sepetçi Köyü, Hocalar Köyü ve Kulmahmut Horozum Köyü’ne de bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Bayramların insanlar birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Milletvekili Hürriyet, “Böyle zamanlarda elimden geldiğince insanların yanlarında olup mutlu günlerini paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Sadece bayramlarda değil, gerek mutlu gerek talihsiz günlerinde insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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