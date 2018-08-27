Derbentspor yenilmiyor: 1-1

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele edecek olan Büyük Derbentspor, yeni sezon hazırlıklarını Acısu ve Ketence’de kamp yaptığı tesislerinde, günde çift idman yaparak sürdürüyor. Önceki gün beşinci hazırlık maçını İstanbul Kavacıkspor ile Kartepe Gren Park Otelde karşılaşan takım 1-1 berabere kaldı. Kavacıkspor ile oynanan maçta bazı futbolcuların istenilen futbolu sahaya yansıtamadığı gözlendi. Gürdal “Takımdan en az üç futbolcu daha gidecek” dedi. Kartepe’de oynanan karşılaşmayı Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal ve Başkan Yardımcısı Fatih Binbir birlikte izledi.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ilk yarısında daha atak futbol oynayan ve gol pozisyonları bulan Büyük Derbentspor, 40. dakika Onur Cebeci ile golü buldu. Ancak iki dakika sonra ani atak geliştiren Beykoz Kavacıkspor, Sefa’nın attığı golle devreyi 1-1 bitirdi. Kartepe Green Park 4 Nolu Lefter Küçükandonyadis Sahası’nda oynanan karşılaşmada iki takımla mücadele eden Büyük Derbentspor’da teknik sorumlu Ali Gürdal’ın kadro arayışlarını sürdürdüğü görüldü. İki günde bir maç oynayan Kartepe temsilcisi, ikinci yarısında ikinci takımla sahaya çıktı. Büyük Derbentspor Kavacıkspor önünde istediği golü bulamadı. Belediye Derinceden transfer olan sağ açık oynayan Muhammet, maçın ilk takımında yer aldı. Muhammet, oynadığı futbolla göz doldurdu ve takıma yararlı olacağı mesajını verdi. Kartepe’de oynanan dostluk maçında, her iki takım futbolcuları centilmence mücadele etti. Maç sonrası iki takım da sahadan dostça ayrıldı.

B.DERBENTSPOR: 1 KAVACIKSPOR: 1

STAT: 4 Nolu Lefter Andonyadis

HAKEM: Deniz Çevik ***

B.DERBENTSPOR 1. TAKIM: Şahin **, Mehmet ***, Erman **, Serdar ***, Muhammet **, Samet **, Yasir ***, Onur Cebeci ***, Kris **, Emir **, Eren ***

BDERBENTSPOR 2. TAKIM: Berke **, Oğuzhan **, Furkan **, Bilal **, M.Ali Kurun ***, Ali **, Hüseyin **, Batuhan ** (Mert *), Sedat **, Tayyip **, Burak ** (Demirhan **)

KAVACIKSPOR: Yılmaz ** (Doğukan **), Burak **, Hasan ***, Ümit **, Salih ***, Mahmut **, Bedri ***, Cenker ** (Görkem **), Ertuğrul **, Samet **, Sefa ***

GOLLER: Onur Cebeci DK.40 (Derbentspor), Sefa DK.42 (Kavacıkspor)