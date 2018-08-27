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TOKİ, Kocaeli'deki o evleri açık artırma ile satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 1.884.008 m2 büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu.

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Muhammen bedeli yaklaşık 974 milyon TL olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, rekreasyon alanı, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama, sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, merkezi iş, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, teknik altyapı, sağlık tesisleri, idari tesis, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, pazar + fuar + ortaokul + park imarlı ve imarsız arsalar. Müzayede 11 Eylül 2018 tarihinde (Salı günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

ANKARA

Etimesgut Eryaman’da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık’ta konut, Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray’da konut, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Yuva’da konut, Sincan Saraycık’ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, İkitelli’de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Narlıdere’de konut + ticaret + özel eğitim + cami + park niteliğinde imarlı arsa.

KOCAELİ

Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma, Dilovası’nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

ESKİŞEHİR

Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

KARAMAN

Merkez’de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa’da sanayi alanı niteliğinde imarlı ile Çorlu’da plansız arsalar".

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bugün 13:00 TSİ - Ekonomi

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