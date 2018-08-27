Fatsa Belediye nihayet kazandı: 1-0

3. Lig 3.Grup’ta cumartesi günü yeni statta ağırlayacağımız Fatsa Belediyespor, özel maçların sonunda nihayet galip geldi. 18 yıl aradan sonra 3.Lig’de mücadele edecek olan Fatsa Belediyespor, yeni sezonun ilk galibiyetini hazırlık maçında aldı. Sarı-Lacivertli ekip Afyon’da Yeni Altındağ Belediyespor’u penaltıdan attığı tek golle yenmeyi başardı. Daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 2-0 yenilen Fatsa, Utaş Uşakspor ile 2-2, Karşıyaka ile de 1-1 berabere kalmıştı. Can Güven’in öğrencileri 4.hazırlık maçında galibiyetle tanıştı.