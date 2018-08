Rakibimiz Fatsa, gücüne güç kattı

Teknik Direktör Can Güven’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyespor, bir futbolcuyla daha anlaştı. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği U21 takımı forması giyen 20 yaşındaki genç forvet Ozan Can Dursun, yeni sezon öncesinde Fatsa Belediyespor ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Fizik gücüyle de dikkat çeken Ozan Can, geçen sezon 30 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken, takımıyla U21 Süper Ligini Beşiktaş’ın arkasında 2.sırada tamamlamıştı.

ŞEFİK KOZ DA İMZALADI…

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyespor, 16.imzasını ise genç bir isme attırdı. Teknik Direktör Can Güven’in raporu doğrultusunda transfere yoğun mesai harcayan Fatsa Belediyespor, geçen sezon 3.Lig’de Arsinspor’da forma giyen 20 yaşındaki genç forvet Şefik Koz ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Şefik Koz, Fatsa Belediyespor forması giyerek kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı ve ardından kampa katıldı.

Şefik Koz