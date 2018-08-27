Suadiyespor’un gecesinin sönük geçmesi, Başkan ve yönetim kurulunu üzdü. Ancak işlerine devam eden yönetim kurulu, seri ziyaretlerle ilgiyi artıracağını açıkladı. Ağra şunları söyledi: 4. yıldır Suadiyespor için gece gündüz elimden gelen gayreti harcıyorum ve buna da devam edeceğim. Ama maalesef böyle olacağını bilseydim, geceyi Suadiye meydanında yapardım. Biz yönetim olarak görevimizi yaptık. Buraya herkesi davet ettik. Protokol olarak davet ettiğim bazı başkanlar, özel işleri olması geceye katılmadı, imzalı forma hediye edecektim. Artık makamlarına gidip, imzalı formaları takdim edeceğim” dedi.
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Ağra: İlgiyi artırmak için ziyaretlerde bulunacağız
Suadiyespor’un gecesinin sönük geçmesi, Başkan ve yönetim kurulunu üzdü. Ancak işlerine devam eden yönetim kurulu, seri ziyaretlerle ilgiyi artıracağını açıkladı.
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Bugün 13:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz