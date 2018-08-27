Ağra: İlgiyi artırmak için ziyaretlerde bulunacağız

Suadiyespor’un gecesinin sönük geçmesi, Başkan ve yönetim kurulunu üzdü. Ancak işlerine devam eden yönetim kurulu, seri ziyaretlerle ilgiyi artıracağını açıkladı. Ağra şunları söyledi: 4. yıldır Suadiyespor için gece gündüz elimden gelen gayreti harcıyorum ve buna da devam edeceğim. Ama maalesef böyle olacağını bilseydim, geceyi Suadiye meydanında yapardım. Biz yönetim olarak görevimizi yaptık. Buraya herkesi davet ettik. Protokol olarak davet ettiğim bazı başkanlar, özel işleri olması geceye katılmadı, imzalı forma hediye edecektim. Artık makamlarına gidip, imzalı formaları takdim edeceğim” dedi.