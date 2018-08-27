Darıca beğenilmedi: 1-1

2 Eylül Pazar günü oynayacağı Tokatspor maçıyla birlikte 2.Lig heyecanına start verecek olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, lig arefesindeki son provasında konuk ettiği 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı. İdeal kadroyla sahaya çıkan sarı-yeşilli temsilcimiz, mücadelenin ilk yarısında beklenenden uzak bir futbol ortaya koyarken, etkisiz bir görüntü çizdi.
COŞKUN ÇIKTI, KUTLUER GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın ikinci yarısında daha derli toplu bir görüntü veren sarı-yeşilli temsilcimiz, Coşkun Yılmaz’ın yerine oyuna giren Ahmet Kutluer ile skoru buldu. Mücadelenin 76.dakikasında kullanılan köşe vuruşunda fırsatçılığını konuşturan Ahmet savunmadan önce topa ayak koyarak takımını 1-0 öne geçirdi. Skor üstünlüğünü ele alan Darıca G.B karşısında ataklarını sıklaştıran İstanbul temsilcisi mücadelenin 90+1’nci dakikasında son sözü söyledi. Kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Ertan Koç, karşılaşmanın skorunu tayin eden golü kaydetti:1-1…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz