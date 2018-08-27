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Darıca beğenilmedi: 1-1

2 Eylül Pazar günü oynayacağı Tokatspor maçıyla birlikte 2.Lig heyecanına start verecek olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, lig arefesindeki son provasında konuk ettiği 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

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2 Eylül Pazar günü oynayacağı Tokatspor maçıyla birlikte 2.Lig heyecanına start verecek olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, lig arefesindeki son provasında konuk ettiği 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı. İdeal kadroyla sahaya çıkan sarı-yeşilli temsilcimiz, mücadelenin ilk yarısında beklenenden uzak bir futbol ortaya koyarken, etkisiz bir görüntü çizdi.

COŞKUN ÇIKTI, KUTLUER GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha derli toplu bir görüntü veren sarı-yeşilli temsilcimiz, Coşkun Yılmaz’ın yerine oyuna giren Ahmet Kutluer ile skoru buldu. Mücadelenin 76.dakikasında kullanılan köşe vuruşunda fırsatçılığını konuşturan Ahmet savunmadan önce topa ayak koyarak takımını 1-0 öne geçirdi. Skor üstünlüğünü ele alan Darıca G.B karşısında ataklarını sıklaştıran İstanbul temsilcisi mücadelenin 90+1’nci dakikasında son sözü söyledi. Kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Ertan Koç, karşılaşmanın skorunu tayin eden golü kaydetti:1-1…

Bugün 13:24 TSİ - Spor

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