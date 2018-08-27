Şile Yıldız’a göz hapsi

Büyütmek için resme tıklayın

5 yıl aradan sonra 3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’un genç teknik direktörü Özgür Vurur, 2.Lig7e yükselen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin sezon açılışı maçına konuk olan Şile Yıldızspor’u mercek altına aldı. Ligin ilk maçında karşılaşacakları İstanbul ekibinin artı ve eksi yönlerini not alan Vurur, maçı da videoya çektirdi.