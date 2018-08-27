5 yıl aradan sonra 3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’un genç teknik direktörü Özgür Vurur, 2.Lig7e yükselen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin sezon açılışı maçına konuk olan Şile Yıldızspor’u mercek altına aldı. Ligin ilk maçında karşılaşacakları İstanbul ekibinin artı ve eksi yönlerini not alan Vurur, maçı da videoya çektirdi.
Bugün 13:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Şile Yıldız’a göz hapsi
5 yıl aradan sonra 3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’un genç teknik direktörü Özgür Vurur, 2.Lig7e yükselen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin sezon açılışı maçına konuk olan Şile Yıldızspor’u mercek altına aldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:38 TSİ - Spor
Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz