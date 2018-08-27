Futbol kardeşliği!

Kentimizin e köklü kulüpylierinden Hacı Hızır Şafakspor, Gölcük Gençler Birliği’nin konuğu oldu. Gölcük GB Başkanı Erdoğan Bostancı’nın davetini kırmayan Hacı Hızır Şafaksporlu minikler, Değirmendere Stadı’nda, rakibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi Hacı Hızır Şafakspor kaptanı Doğukan, Gölcük GB kaptanına lokum hediye ederken, Gölcük ekibi başkanı Bostancı “Davetimizi kırmayan Şafakspor ekibine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.
YÖNETİCİLER DE HAZIR BULUNDU
Hacı Hızır Şafakspor yöneticileri Nuh Albeni ve Metin Ulu, Gölcük GB’nin misafirperverliğine teşekkür ederek, “Amacımız, çocuklarımızın şehrin değişik yerlerinde müsabaka oynamalarını sağlamak ve onların yeni arkadaşlıklar edinmesine olanak vermektir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz